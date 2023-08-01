В начале августа на путепроводе в Кипарисово введут ограничения для большегрузов

На месте строительства побывал губернатор края. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

С 4 августа на месте строительства в районе Кипарисово ограничат движение для большегрузов. Продлится запрет до 6 числа. Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, это поможет увеличить пропускную способность трассы во время пиковых нагрузок. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На месте строительства побывал губернатор края Олег Кожемяко. Работы проводятся на все протяжении ремонтируемого участка на федеральной трассе А-370 «Уссури» в две смены. По словам директора филиала ФКУ ДСД «Дальний Восток» Владимира Каюмова, на путепроводе уже завершили возводить первую опору, а на второй установили и забетонировали ригель.

«В наличии и балки пролетных строений для монтажа на этих опорах. Готовятся стойки и на третьей опоре, завершается бурение скважин на четвертой. В ближайшее время приступим к устройству и пятой опоры: здесь работы осложнены наличием подземных конструкций предыдущих путепроводов», – поделился Владимир Каюмов.

Сильные дожди, которые обрушились в июне-июле, уменьшили темпы работ, один из карьеров, откуда брали грунт, был затоплен. По мнению дорожников, оптимизировать трафик поможет ограничение движения для большегрузов, которое будет действовать с пятницы по воскресенье с 10:00 до 20:00.

По словам главы края, реконструкция трассы – важная работа, ведь через год край получит современную скоростную дорогу.

«Но не менее важно обеспечить комфортный проезд сейчас, пока идет строительство, особенно в летний сезон, когда за счет туристов трафик возрос в разы – это фиксируют и видеокамеры, которые здесь установлены. Поэтому в этот период и принимаются те или иные решения, чтобы оптимизировать движение на этом участке», – добавил Олег Кожемяко.

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