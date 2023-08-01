Китаец обмотался трепангом пытаясь вывезти его из Приморья

Похитителя застала врасплох собака. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Жителя КНР задержали в попытке пересечь автомобильный пропускной пункт «Краскино». Он пытался вывезти пять пакетов трепанга, спрятав его под одеждой, примотав к бедрам и уложив в кроссовки «целебные стельки», сообщает «Комсомольская – Владивосток» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

На хитрого похитителя незамедлительно среагировала служебная собака по кличке Багира. Это заметили сотрудники и решили провести личный осмотр. Весь краснокнижный улов изъят и отправлен на экспертизу. На иностранца завели административное дело, а также ему предстоит выплатить штраф до трехкратного размера стоимости трепанга.

Ранее «Комсомолка» уже писала о незаконных попытках вывоза морского огурца за границу Приморского края гражданами Китая. С апреля 2023 года Уссурийская таможня пресекла 12 попыток вывоза трепанга весом более 26 кг. Напомним, что Дальневосточный трепанг относится к видам дикой фауны, находящимся под угрозой исчезновения и его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока.

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