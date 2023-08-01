Приморские спасатели за считанные минуты добрались до утопающих в 4 километрах от берега

Всего за несколько минут спасатели проплыли четыре километра по морю. Фото: принтскрин видео.

Утром вторника спасатели поселка Рудная Пристань в Дальнегорском районе помогли утопающим в открытом море. В операции участвовали девять человек и три плавсредства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МЧС Приморского края.

Всего за несколько минут спасатели преодолели на лодках четыре километра по морю, нашли всех утопающих и помогли им выбраться из воды. Это были всего лишь учения, но в каре нередки случаи, когда люди оказываются очень далеко от берега и начинают идти ко дну.

Работники МЧС в Приморье обязаны уметь искать людей в открытом море и оказывать им первую помощь. Именно поэтому они отработали эти навыки на учениях. Особое внимание также уделили доставке утопающих в безопасное место, движению по воде, отходу и подходу к пирсам.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье спасатели помогли мальчику, застрявшему в грязевой яме.

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