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НовостиВладивосток1 августа 2023 2:30

Приморские спасатели за считанные минуты добрались до утопающих в 4 километрах от берега

Спасатели поселка Рудная Пристань провели учения
Эвелина ЯКОВЛЕВА
Всего за несколько минут спасатели проплыли четыре километра по морю.

Всего за несколько минут спасатели проплыли четыре километра по морю.

Фото: принтскрин видео.

Утром вторника спасатели поселка Рудная Пристань в Дальнегорском районе помогли утопающим в открытом море. В операции участвовали девять человек и три плавсредства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МЧС Приморского края.

Всего за несколько минут спасатели преодолели на лодках четыре километра по морю, нашли всех утопающих и помогли им выбраться из воды. Это были всего лишь учения, но в каре нередки случаи, когда люди оказываются очень далеко от берега и начинают идти ко дну.

Работники МЧС в Приморье обязаны уметь искать людей в открытом море и оказывать им первую помощь. Именно поэтому они отработали эти навыки на учениях. Особое внимание также уделили доставке утопающих в безопасное место, движению по воде, отходу и подходу к пирсам.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье спасатели помогли мальчику, застрявшему в грязевой яме.

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