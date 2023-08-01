Пожар в приморском селе забрал жизнь человека

На место происшествия отправились 17 пожарных и пять единиц техники. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ночью в понедельник, 31 июля, в многоквартирном доме в селе Камень-Рыболов случился крупный пожар. В нем погиб 35-летний мужчина, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МЧС по Приморскому краю.

На место происшествия отправились 17 пожарных и пять единиц техники. Они примчались спустя 5 минут. В это время в доме уже полыхала крыша, лестничный марш и второй этаж, откуда по специальной лестнице спасатели вызволили троих человек. Четверо смогли эвакуироваться самостоятельно. Также пожарные нашли тело 35-летнего мужчины, который мог умереть от дыма или недостатка кислорода.

Общая площадь пожара составила около 360 квадратных метров. Его причина и ущерб устанавливаются. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что уссурийские пожарные предотвратили возгорание многоэтажки. Огонь мог лишить дома и имущества десятки семей, но благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, он не успел распространиться дальше подоконника и некоторой мягкой мебели в полыхающей квартире.

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