По камерам видеонаблюдения полицейские раскрыли преступление с групповой кражей

Злоумышленников застала камера видеонаблюдения. Фото: принтскрин видео.

Камера в благоустроенном Некрасовском сквере помогла полиции найти воров, которые украли зеркала заднего вида с машины, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на дирекцию общественных пространств.

Мужчина и двое его сообщников решили забрать себе зеркала с авто, припаркованного возле Некрасовского сквера рядом с путепроводом. Хозяин автомобиля обратился в полицию за помощью в поимке вора. Преступника нашли по горячим следам. Камера в недавно благоустроенном сквере на Некрасовской сняла момент преступления в хорошем качестве, поэтому полицейским нужно было лишь найти и задержать воров. На все это у них ушло три дня. Теперь преступникам может грозить штраф и лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Артеме полицейские арестовали хозяина наркопритона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избил, сорвал крест с шеи и выстрелил в воздух: в Приморье преступник-рецидивист ограбил пенсионеров

В Приморье не раз судимый преступник напал на пенсионеров и ограбил их (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.