Юная мошенница пыталась обмануть полицейского из Приморья

Мужчина сразу понял, что это звонят аферисты.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Излюбленную схему телефонных вымогательств «Родственник попал в беду» раскрыли в отделении Спасского УМВД. Мошенники позвонили прямо на стационарный телефон, сотрудник, который снял трубку, услышал плачущий женский голос: «Папа, мне нужна твоя помощь!».
Мужчина сразу понял, что это звонят аферисты. Из телефонного разговора следовало, что девушка сбила ребенка и ей необходима помощь в размере 250 000 рублей, которые нужно передать курьеру.
Полицейский условился о встрече и прибыл в назначенное время на место, там его уже ждал курьер – 16-летняя жительница Спасска-Дальнего. Ее незамедлительно доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Девушка созналась в содеянном.
Как оказалось, работу курьером несовершеннолетняя нашла в интернете. За каждый такой «заказ» ей полагалось 10 процентов от суммы. В итоге подзаработать не получилось.
В следственном отделе МО МВД России «Спасский» возбужденно уголовное дело по признакам преступления «Покушение на мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.
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