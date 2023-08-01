Юная мошенница пыталась обмануть полицейского из Приморья

Мужчина сразу понял, что это звонят аферисты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Спасске-Дальнем задержали несовершеннолетнюю девушку – курьера. В руки полицейских она пришла сама, правда нечаянно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Управление УМВД России по Приморскому краю

Излюбленную схему телефонных вымогательств «Родственник попал в беду» раскрыли в отделении Спасского УМВД. Мошенники позвонили прямо на стационарный телефон, сотрудник, который снял трубку, услышал плачущий женский голос: «Папа, мне нужна твоя помощь!».

Мужчина сразу понял, что это звонят аферисты. Из телефонного разговора следовало, что девушка сбила ребенка и ей необходима помощь в размере 250 000 рублей, которые нужно передать курьеру.

Полицейский условился о встрече и прибыл в назначенное время на место, там его уже ждал курьер – 16-летняя жительница Спасска-Дальнего. Ее незамедлительно доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Девушка созналась в содеянном.

Как оказалось, работу курьером несовершеннолетняя нашла в интернете. За каждый такой «заказ» ей полагалось 10 процентов от суммы. В итоге подзаработать не получилось.

В следственном отделе МО МВД России «Спасский» возбужденно уголовное дело по признакам преступления «Покушение на мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.

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