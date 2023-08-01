Авария сковала дорогу на острове Русский во Владивостоке

Об аварии рассказали очевидцы. Фото: КП – Владивосток

От моста на остров Русский на дороге образовалась огромная пробка. Причиной дорожного затора стала авария, рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» очевидцы. Подробности – в материале.

Судя по кадрам, которые прислали редакции читатели, один из автомобилей оказался на встречной полосе и столкнулся с другой машиной. Однако точная причина аварии неизвестна. О пострадавших также не сообщается.

К месту ДТП приехали сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

Напомним, что минувшим днем во Владивостоке в районе «Снеговой Пади» пьяный водитель устроил аварию. По словам очевидцев, при повороте он не справился с управлением и врезался в Toyota Lаnd Cruiser Prado, а затем перевернулся на тротуаре. Приморец сильно пострадал, и в итоге его забрали сотрудники скорой помощи.

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