13 человек попало в больницы Владивостока из-за медуз

Медуза. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В теплые воды Владивостока, прогретые солнечным теплом, заглянули медузы. Почти прозрачную «желешку» почти не видно в воде, поэтому не редки случаи, когда эти морские создания жалят людей. Так в больницы города попали 13 человек, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на минздрав Приморья.

Отдыхающих медузы кусают без разбора, так что за медицинской помощью обратились люди от 17 до 66 лет. По словам пациентов их ужалили, когда они купались в бухтах Муравьиная, Новик и на пляже на Санаторной. Пациенты поступали в течение трех последних дней, основные симптомы – болевой суставной синдром и кашель. Все они получают лечение и в течение 3-4 дней будут выписываться из стационара.

Кстати, медики отмечают, что для жаркого лета такое число пострадавших является нормой. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как дайвер из Приморья снял самую большую медузу мира в Морском заповеднике. Размер героини ролика – около полутора метров, однако ее старшие собратья из Арктики могут достигать длины в 30 метров.

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