В Находке анчоусы массово выбросились на берег пляжа

Рыбу собирали руками. Фото: принтскрин видео.

Отдыхающие на пляже в Находке стали свидетелями необычного явления – анчоусы массово выбросились на берег, а люди, в свою очередь, стали их собирать, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Некоторые отдыхающие даже хотят съесть выбросившихся анчоусов. Однако безопасно ли это? Выброс анчоусов в Приморье связывают с миграцией хищных рыб. Некоторые стаи выбрасываются на берег именно из-за испуга. Кроме того, анчоусы чувствительны к свету и скапливаются в освещенных местах – возможно, большое количество солнечных дней и искусственное освещение на пляже заставили рыбу выброситься на берег.

Специалисты также утверждают, что эти анчоусы здоровы и их вполне можно есть. Однако делать это надо как можно быстрее – у этого вида рыб жир быстро становится горьким. Но лучше все-таки покупать морепродукты в магазине, как минимум – это безопасно.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что недалеко от Владивостока заметили акулу.

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