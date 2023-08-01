Жителя Камчатки отправят под суд за лжесвидетельствование в пользу друга-извращенца

Следственному комитету удалось уличить парня во лжи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование дела 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, обвиняемого в даче заведомо ложных свидетельских показаний. Он пытался прикрыть своего товарища, который втерся в доверие и совратил 14-летнюю девочку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на следственное управлении СКР по Камчатскому краю.

В ведомстве рассказали, что житель Камчатки, проходивший свидетелем, солгал по делу его друга, обвиняемого в совершении тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки не старше 14 лет. Но следственному комитету удалось уличить парня во лжи благодаря доказательствам, собранным в ходе следствия.

«Его товарища осудили, он получил два года колонии общего режима по статье УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Камчатскому краю.

Дело самого «вруна» передали в прокуратуру для утверждения меры наказания и передачи его в суд.

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