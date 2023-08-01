Автопоезд «Здоровье» побывает в четырех муниципалитетах Приморья

При выявлении у ребят патологий в ходе осмотра выезжает группа детских врачей из Краевой детской больницы. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

С начала года по Приморью путешествует автопоезд «Здоровье». Главное отличие с обычными поездами заключается в том, что здесь пассажиры – 11 врачей, которые осматривают детей в разных муниципалитетах. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С начала 2023 года врачи уже осмотрели больше 11 тысяч детей. В августе бригады продолжат работу в еще четырех муниципалитетах края. Ребят осмотрят следующие специалисты: педиатр, хирург, стоматолог, уролог-андролог, эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, психиатр.

«При выявлении у ребят проблем со здоровьем и патологий в ходе осмотра врачами поезда далее в районы выезжает группа детских врачей из Краевой детской больницы № 1 и Центра охраны материнства и детства. Они работают с пациентами, нуждающимися в дополнительной диагностике или госпитализации», – уточнили в ведомстве.

Расписание на август следующее:

30 июля – 9 августа – Дальнереченский муниципальный район;

10–17 августа – Лесозаводский городской округ;

18–24 августа – Кировский муниципальный район;

21–31 августа – Спасский муниципальный район.

Стоит отметить, что в крае реализуется региональный проект «Развитие детского здравоохранения», одна из его задач – на ранней стадии выявить у юных пациентов возможные серьезные заболевания и выяснить причины их развития, обозначить существующие в каждом конкретном случае риски.

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