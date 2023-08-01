В Приморье вертолет приземлился прямо на берегу и вызвал панику у людей

Приземлиться вертолет попытался в поселке городского типа Дунай, у СНТ «Береговое». Фото: принтскрин видео.

В Приморье вертолет пытался опасно приземлиться на прибрежной защитной полосе. На кадрах, которыми поделились напуганные отдыхающие в соцсетях, видно, как от летательного аппарата убегает ребенок. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приземлиться вертолет попытался в поселке городского типа Дунай, у СНТ «Береговое». Подобные маневры пилота не на шутку испугали отдыхающих, которые никак не могли ожидать, что на берег прилетит вертолет.

«Как-то страшно, а представьте, если винт зацепит!» – комментирует человек за кадром.

Недавно пилота этой же компании оштрафовали за полет в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника. Он нарушил режим охраны. Оказалось, что это житель Владивостока хотел порадовать свою возлюбленную, но не знал, что приземлился на охраняемых землях. «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что теперь романтику грозит штраф.

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