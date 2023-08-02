Ночью во Владивостоке вспыхнули два автомобиля

Произошло все на Русской. Фото: telegram-канал @NBS24

Во Владивостоке ночью 1 июня проживающие в доме на Русской, 57, проснулись из-за пожара на улице. Оказалось, что загорелись два автомобиля. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся владивостокцы рассказали в социальных сетях. Когда пожар только произошел, жильцы не знали, из-за чего именно вспыхнули автомобили. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, они выяснили, что причиной возгорания стал поджог, как рассказала хозяйка одной из сгоревших машин.

Девушка добавила, что мужчина поджег только ее автомобиль, после чего пламя перекинулось на соседний. По какой именно причине неизвестный решил повредить ее машину, хозяйка транспорта не знает.

Мужчина, которого подозревают в поджоге. Фото: telegram-канал @newsvlc.

Напомним, что несколько дней назад в центре Владивостока загорелся автомобиль. Причиной возгорания стала пластиковая бутылка, которую оставили на переднем сидении.

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