Суд вынес приговор мужчине, убившему врача в Артеме на глазах у его дочери

Мужчину признали виновным в убийстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артемовский городской суд вынес приговор Нареку Погосяну, убившему известного в городе врача на глазах у его дочери, которую он предварительно связал простынями. Уроженца Армении приговорили к 10 годам лишения свободы. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Мужчину признали виновным в убийстве, незаконном лишении свободы и самоуправстве и приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – говорится на сайте Артемовского городского суда Приморского края.

Весной этого года Нарек ворвался в квартиру, где находились врач и его дочь. По имеющейся информации, преступник сначала связал ребенка, а после прямо на глазах девочки убил ее отца. Преступник затаил обиду на мужчину, вместо того, чтобы решить все разговором, совершил кровожадное убийство.

Мертвого мужа в луже крови и перепуганную обездвиженную дочь обнаружила жена погибшего, когда вернулась домой. Преступника объявили в розыск, через несколько дней его нашли и задержали. Теперь ему предстоит 10 лет отбывать наказание в местах лишения свободы за то, что он сделал.

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