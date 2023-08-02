На острове Русский установят новый вид дорожных знаков

Новый дорожный знак. Фото: Константин Шестаков

Рыжие плутовки – частые гости острова Русский, они настолько не боятся людей, что нагло подбегают к автомобилям и выпрашивают еду. Вот только не всегда можно вовремя заметить животное и притормозить, порой лисы попадают под колеса. В связи с этим, пришла идея установить в этих местах дорожные знаки «Осторожно лисы», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Новые дорожные знаки изготовит и подарит городу компания «Знак ДВ». В мэрии Владивостока убедительно просят водителей быть бдительными и снижать скорость при проезде по участкам, обозначенным этими знаками.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как наш фотокорреспондент отправился в одну из бухт на Русском острове и сделал очень милые кадры лисьего семейства. При встрече с этими милыми созданиями стоит запомнить, что их ни в коем случае нельзя трогать. Даже если очень хочется. Даже если: «Ну, они ведь такие лапочки». Нет. Во-первых, вы их можете напугать, а во-вторых, животные часто являются переносчиками бешенства. Взвешивайте риски. Захотите ли вы ради минутной слабости потом долгое время лежать в больнице?

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