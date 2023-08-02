В Приморье возобновили движение по мосту через реку Осиновка

Основной этап работ уже завершен. Фото: АО «Примавтодор»

В Приморье завершили работы на мостовом переходе через реку Осиновка в Михайловском районе. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей регионального минтранса, на пятом километре трассы Осиновка – Рудная Пристань запустили движение по мосту, филиал «Мостостроительный» АО «Примавтодор» завершил основные этапы работ, теперь им предстоит разобрать временное сооружение.

«Запустили движение, но на объекте предстоит выполнить еще очень много работ. Также приступим к разборке объездного моста и объездной дороги. Вместе с нами трудится филиал «Никольский», который занимается земляными работами. Всего задействовано 30 человек», – поделился директор филиала «Мостостроительный» Александр Якубенко.

В течение месяца дорожники займутся устройством земполотна, а также укладкой нового бетона на всем отремонтированном участке. Здесь также проведут работы по благоустройству: сделают остановки, тротуары, водоотвод и бордюрные ограждения.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественны дороги» в Приморье отремонтировали более 80 километров краевых дорог и 15 мостов.

Напомним, что мост через реку Осиновка обрушился в 2018 году. Из-за ЧП погибли 25-летняя женщина и ее трехлетняя дочь, а на водителя грузовика завели уголовное дело.

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