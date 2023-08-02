ДРСК: Проход судов через канал на остров Елена с габаритом более 15 метров в высоту запрещен

Фото АО «ДРСК».

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») готовят информационное письмо в ГУ МЧС России по Приморскому краю о необходимости введения ограничений прохождения через канал на о. Елена судов с габаритом более 15 метров в высоту. Энергетики предлагают соответствующие ограничения закрепить в навигационных картах внутренних водных путей.

Напомним, что днем 25 июля в районе перехода через канал на о. Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ Русская–Эгершельд. Высота мачты составила 21,4 метра, что является недопустимым габаритом для прохождения судов на этом участке водного пространства. Это привело к крайне негативным социальным последствиям. В результате инцидента целый жилой микрорайон на несколько часов остался без электроснабжения. Для проведения восстановительных работ было произведено перекрытие канала с бухты Новик в бухту Безымянная катерами ГИМС. Электроснабжение потребителей было восстановлено через резервную схему электроснабжения. Ремонт поврежденного участка линии был завершен к концу того же дня. После чего схема электроснабжения была переведена на нормальный режим. Виновник происшествия содействовал в проведении восстановительных работ, а также выразил свою готовность возместить ущерб.

Подобный случай повреждения проводов ЛЭП на этом участке произошел несколько лет назад. Специалисты уверены, что во избежание повторения подобных инцидентов необходимо внести соответствующие изменения в навигационных картах.

Энергетики напоминают, что в охранных зонах ЛЭП запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, а также причинить вред жизни и здоровью граждан. В том числе эти правила касаются судов, которые по своим параметрам превышают максимально допустимые габариты для похождения на определенных участках пересечения водных пространств. Особые условия проведения работ в охранных зонах ЛЭП определены постановлением правительства №160.

Охранная зона линий электропередачи – это территория вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. Охранная зона на морских переходах (судоходных) составляет 100 метров в каждую сторону от проводов. У воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ это расстояние составляет 2 метра от крайнего провода, для 10 кВ – 10 метров, для 35 кВ – 15 метров, на линиях 110 кВ – 20 метров, 220 кВ – 25 метров.

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