Солнца ждать не стоит: синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящие выходные в Приморье

В крае похолодает до +13…+20°С. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Штормовое предупреждение объявили в Приморье со 2 по 4 августа, и жители края надеются, что хотя бы в выходные появится солнце. Однако синоптики Примгидромета озвучили не утешительный прогноз погоды на 5 и 6 августа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В субботу, 5 августа, ожидается неустойчивая погода. Фронтальные разделы вызовут на больше территории Приморья умеренные и сильные дожди с грозами. С севера вторгнется холодный воздух, поэтому ночью столбики термометров опустятся до +13…+20°С, днем достигнут +19…+27°С.

В воскресенье, 6 августа, в регион ворвется гребень охотского антициклона. Ночью дожди прекратятся, день обещает пройти без существенных осадков. Температура воздуха останется такой же, как и была в субботу.

Во Владивостоке 5 августа ожидается дождь, который временами будет усиливаться. Минимальная температура воздуха достигнет +18…+20°С, днем поднимется всего на 1-3 градуса.

В ночь на 6 число в городе возможен небольшой дождь, днем осадки не предвидятся, а столбики термометров покажут до +23…+25°С.

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