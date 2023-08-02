Легендарная плеяда военнослужащих: губернатор Приморья поздравил десантников

Губернатор вручил воинам-десантникам краевые награды. Фото: Диана ПЕРМИТИНА

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с торжественной речью и поздравил десантников с Днем ВДВ во время праздничного митинга, посвященного этому событию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мероприятие прошло на полигоне 83-ей отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Уссурийске, бойцы которой с честью выполняют различные боевые задачи.

«Крылатая пехота – это легендарная, непобедимая плеяда военнослужащих российских Вооруженных Сил. Здесь служат мужественные и смелые люди, которых объединяет братская сплоченность, взаимовыручка. На вас смотрят все Вооруженные Силы, с вас берут пример юные мальчишки. Приморский край делает все, чтобы наши войска были обеспечены всем необходимым, оказывает помощь семьям военнослужащих, отправляет снаряжение и оборудование на фронт. Эта работа будет продолжена до нашей победы», – подчеркнул Губернатор.

Торжественное мероприятие состоялось на полигоне 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Фото: Диана ПЕРМИТИНА

Также глава региона лично вручил воинам-десантникам краевые награды. Во время митинга Олег Кожемяко вместе с мэром Уссурийска Евгением Коржом, депутатами, представителями духовенства возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза, десантнику №1 Василию Маргелову.

Возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза, десантнику №1 Василию Маргелову. Фото: Диана ПЕРМИТИНА

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