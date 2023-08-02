Во Владивостоке таксист устроил драку с пассажиром

Никто не знает, из-за чего мужчины устроили эту драку. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во Владивостоке на улице Гоголя, неподалеку от Студенческой остановки таксист устроил драку с пассажиром. Причина конфликта пока неизвестна. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось очень быстро и неожиданно: водитель и пассажир вышли из машины и сразу же сцепились. При этом молодой парень сразу же начал выигрывать, из-за чего таксист лишился сил. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы из машины не вышла девушка. Она пыталась вразумить своего приятеля, чтобы он оставил таксиста в покое. Помахав кулаками, мужчины разошлись.

Никто не знает, из-за чего мужчины устроили эту драку. Видео быстро разлетелось по сети, в комментариях приморцы гадают, что же стало причиной рукоприкладства посреди улицы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что бойцовский клуб из-за трех рублей устроили водитель автобуса и пассажир во Владивостоке.

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