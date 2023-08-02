На Камчатке парень облил свою мать кипятком из-за ссоры

Парень признал свою вину, ему назначили наказание в виде семи месяцев исправительных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пенжинском районе на Камчатке судили 21-летнего парня за то, что тот облил горячей водой свою мать. Страшный инцидент произошел из-за ссоры. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Выяснилось, что в апреле 2023 года житель Камчатки, сильно поругавшись со своей матерью, взял с плиты кастрюлю с кипятком и выплеснул содержимое на женщину. Она легко отделалась и получила лишь легкие травмы. При этом сын признал свою вину, ему назначили наказание в виде семи месяцев исправительных работ. Также удержали в пользу государства 10% его зарплаты.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о приморце из Находки, который жестоко убил свою мать. Мужчина нанес ей множество ножевых ранений, от которых женщина скончалась. Чуть позже он сам признался следствию, что зарезал собственную мать ножом из-за того, что та не дала ему денег на выпивку.

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