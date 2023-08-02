Губернатор Приморья рассказал, как будет проходить ВЭФ в 2023 году

Планируется, что на форуме также обсудят вопросы модернизации логистической инфраструктуры и социально-экономического развития региона. Фото: КП – Владивосток

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, как пройдет ВЭФ, одно из самых значимых событий в контексте нового курса страны, в этом году, а также кто подтвердил свое участие и как проходит подготовка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Организацией и подготовкой форума занимается оргкомитет форума и Минвостокразвития России. В текущий момент формируется деловая программа, в ее структуру мы предложили внести презентацию Комплексной программы ускоренного развития ключевых отраслей экономики Приморского края до 2030 года. Это важный для края документ, одобренный Правительством РФ», – отметил Кожемяко.

Он также добавил, что на ВЭФ представят проект «Развитие», который предполагает создание производственной кооперации промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства в Приморском крае, и проект «Профессиональная ориентация детей старшего школьного возраста».

Планируется, что на форуме также обсудят вопросы модернизации логистической инфраструктуры и социально-экономического развития региона. Также на выставке «Улицы Дальнего Востока» представят образцы продукции нового деревоперерабатывающего завода компании «Эко Тойс» в селе Чугуевка. Среди них будут детские игрушки и игровые площадки из натурального дерева.

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