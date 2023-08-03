В полиции озвучили подробности смертельного ДТП с участием рейсового автобуса в Приморье

Водитель минивэна погиб на месте ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В пресс-службе УМВД России по Приморью озвучили новые детали смертельной аварии, которая произошла 2 августа. На 66 километре дороги Уссурийск – Пограничный столкнулись рейсовый автобус и минивэн. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, 40-летний водитель Nissan Prairie ехал со стороны Уссурийска в направлении поселка Пограничный, в районе села Дружба он выехал на встречную полосу, по которой двигался автобус King Long.

Столкновения избежать не удалось, в итоге автобус вылетел с проезжей части в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, пострадал лишь один из них. Помощь медиков потребовалась и 48-летнему водителю King Long.

Кроме водителя автобуса пострадал один пассажир. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Что касается владельца Nissan Prairie, от полученных травм он скончался на месте, а его автомобиль превратился в груду металлолома.

Корреспонденту «Комсомолки» добавили, что автобус ехал из поселка Пограничный во Владивосток.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Также напомним, что прокуратура Пограничного района организовала проверку.

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