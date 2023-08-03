Осенью более тысячи жителей Уссурийска получат ключи от новых квартир

Часть домов сдадут уже в начале сентября. Фото: Диана ПЕРМИТИНА / правительство Приморского края.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проследил за строительством домов для переселения жителей из аварийного фонда и социальной инфраструктуры в Уссурийске. Новые квартиры сдадут уже в 2023 году, рассказали в пресс-службе правительства края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пять новых домов в Уссурийске появятся на улицах Александра Зеленского, Приморской, Октябрьской, Плантационной. Строители усердно работают, чтобы сдать помещения до конца этого года.

По словам губернатора края, часть зданий сдадут в начале сентября, остальные – в конце октября:

«Благодаря строительству этих домов будет сдано почти 35 тысяч квадратных метров жилья, более тысячи человек получат ключи от новых квартир».

Строители не только возводят дома, но и работают над созданием социальной инфраструктуры. Например, в микрорайоне Междуречье появится школа на 1100 мест.

«В Уссурийске наблюдается демографический рост. Дети будут учиться в новой школе уже в 2024 году. Также рядом с образовательным учреждением будут построены два детских сада», – добавил Олег Кожемяко.

В Уссурийске также решаются проблемы обманутых дольщиков, в доме на Крестьянской 106 семей уже в сентябре получат ключи от новых квартир.

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