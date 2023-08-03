О погоде рассказали синоптики Примгидромета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Примгидромета уточнили прогноз погоды на предстоящую субботу, 5 августа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ночью и днем 5 августа в крае пройдут дожди, местами сильные – за 12 и менее часов выпадет 15-49 миллиметров осадков. Во Владивостоке и в южной половине Приморья местами сильные осадки (за 12 и менее часов 50 миллиметров) и ливни (за час и менее 30 миллиметров).

В некоторых районах региона ожидаются грозы и порывы ветра до 13-18 метров в секунду.

На реках и малых водотоках на юге Приморья 5-6 августа уровень воды поднимется до 3,6 метров, в связи с этим ожидаются затопления дорог, низководных мостов.

Напомним, что в крае объявили штормовое предупреждение, которое действует со 2 по 4 августа. В некоторых районах края пройдут дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами и сильным ветром.

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