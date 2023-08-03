Самый крупный водогрейный котел Приморья устанавливают для отопления жителей Лесозаводска

Процесс затягивания котла в помещение. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго».

В Лесозаводском филиале Примтеплоэнерго приступили к установке современного трехходового водогрейного котла, самого крупного агрегата данного типа на территории Приморского края. Объект монтируют на котельной № 1 для обеспечения абонентов – жителей районов города стабильным и умеренным теплом. Благодаря новому оборудованию в предстоящем отопительном сезоне более качественные услуги получат свыше шести тысяч жителей Лесозаводска и порядка 160 местных компаний.

Как рассказал главный инженер Примтеплоэнерго Вячеслав Бабич, котельная № 1 на улице Пушкинская, 29б, эксплуатируется с 1994 года. После передачи объекта в 2001 году в ведение Примтеплоэнерго предприятие регулярно проводило ремонт оборудования и тепловых сетей, производило замену насосов, пароподогревателей и других элементов инфраструктуры. С течением времени котел выработал свой ресурс и не прошел гидравлические испытания, было принято решение о его замене.

В июле демонтировали старый котел и вспомогательное оборудование – дымосос, вентилятор, трубопровод обвязки котла и мазутную горелку.

Демонтаж старого котла. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго».

В настоящее время ведется установка нового трехходового водогрейного котла, мощность которого достигает 20 МВт, или 17,2 Гкал/час.

«Котел отличается несложной конструкцией, высокой надежностью и возможностью переоснащения. Он позволяет покрыть до 70% от нагрузки, необходимой для отопления абонентов, присоединенных к тепловой сети котельной», – уточнил Вячеслав Бабич.

После установки конструкции начнутся обвязка котла трубопроводами, устройство газовоздушного тракта и монтаж котельно-вспомогательного оборудования. Завершение работ планируется до начала отопительного периода.

Также в рамках ремонтной программы в Лесозаводском городском округе проведены работы по замене тягодутьевого оборудования, теплообменников, насосов и котлоагрегатов.

На завершающем этапе – гидравлические испытания. Не прошедшие контроль участки ремонтируют либо меняют на новые. Так, в городском округе заменено более полукилометра тепловых сетей. Кроме того, сверх ремонтной программы предприятие уложит в Лесозаводске порядка одного километра трубопровода из современных полипластиковых труб изопрофлекс, срок эксплуатации которых превышает 50 лет. Также продолжается обновление изоляции тепловых сетей с изношенным материалом.

Ремонтная программа предприятия в городе Лесозаводск выполнена на 70%, во всем Лесозаводском филиале – на 57%, а в целом по Приморью – на 68%.

Кроме того, ведется установка новой автоматизированной модульной котельной для отопления МО МВД «Лесозаводский» и объекта РЖД. Источник финансирования работ – субсидии краевого бюджета на капитальный ремонт. Благодаря этому источнику и поддержке правительства Приморья КГУП «Примтеплоэнерго» имеет возможность существенно модернизировать технологическое оборудование и обновить коммунальную инфраструктуру на своих объектах.

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