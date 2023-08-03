Опасно и негигиенично: мэрия Владивостока напомнила, что нельзя делать возле сухого фонтана

Фонтан притягивает жителей и гостей. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В жаркие июльские дни сухой фонтан на центральной площади Владивостока стал местом притяжения жителей и гостей города. Изнывающие от духоты люди не только любуются игрой воды и света, но и освежаются под холодными струями. Однако не стоит забывать, что нахождение непосредственно внутри фонтана может быть опасным. Чтобы напомнить приморцам и туристам о правилах отдыха здесь, мэрия разработала простые карточки с напоминанием, что можно и ненужно делать возле достопримечательности. Они размещены в телеграмм-канале администрации.

«Комсомольская правда – Владивосток» кратко делится содержимым этих карточек.

Стоит помнить, что фонтан – это место повышенной опасности: здесь скользко, а потоки воды бьют под высоким давлением. Поэтому дети до 14 лет должны гулять рядом только в сопровождении родителей. Заходить под струи лучше в обуви на плоской нескользящей подошве, а на водосливные решетки категорически не рекомендуется наступать в обуви на каблуках, и тем более нельзя бегать по ним.

Из фонтана не нужно пить – здесь используется оборотное водоснабжение. Не нужно выгуливать в домашних животных – это негигиенично для людей и опасно для питомцев. Не стоит зажимать струи воды, наступать или садиться на них, это может привести к серьезной травме. Напомним, что однажды подобная детская шалость закончилась тем, что маленькую девочку пришлось отводить к гинекологу.

Разумеется, в сооружение не следует бросать мусор, на площади стоят урны. Не нужно кататься по фонтану на велосипедах, роликах и самокатах, ставить детские коляски – это небезопасно и сокращает срок службы оборудования.

И, конечно, здесь нельзя находиться в состоянии опьянения, курить и распивать спиртные напитки – место это общественное, и нарушителям грозит штраф.

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