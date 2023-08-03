Летом приморцы на 16% больше уделяют времени просмотру кино

Кадр из сериала «Почка». Фото: ПО «МТС».

Аналитики онлайн-кинотеатра KION экосистемы МТС выяснили, как изменились кинопредпочтения жителей Приморского края летом по сравнению с весной и зимой 2023 года, и рассказали о самых популярных видах контента в онлайн-кинотеатрах.

Этим летом жители Приморья увеличили время просмотра фильмов и сериалов на 16%. Такой рост произошел из-за того, что летом зрители чаще проводят время за городом, в отпусках, и коротают время в дороге и на отдыхе за просмотром любимого кино. В летний период также выросли просмотры контента с мобильных телефонов.

Среди сериалов особенно востребованы в Приморье корейские и российские. Такой тренд зрительского спроса связан с расширением списка предлагаемых новинок азиатского и отечественного рынка: по данным экспертов отрасли, после ухода голливудского контента россияне стали активнее интересоваться предложениями других киноиндустрий. Однако драйвером смотрения и интереса среди пользователей KION остается контент собственного производства.

Самыми популярными корейскими сериалами в первые два летних месяца в Приморье стали фентези-дорама «История девятихвостого лиса» и дорама по одноименному комиксу «Добиться искренности». Из российских сериалов приморцы отдали предпочтение оригинальному проекту KION «Почка 2» и продолжению душевной комедии о перевоспитании блогера «Непослушник 2».

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