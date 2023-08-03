Не выезжайте за город: непогода нанесет удар по столице Приморья 4 августа

Дорожники подняли ливневые канализации. Фото: Администрация Владивостока

В пятницу, 4 августа, во Владивостоке ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим дорожную службу МБУ «Содержание городских территорий» перевели на усиленный режим работы. Уже сформированы оперативные бригады, которые в случае необходимости займутся восстановлением улиц после удара стихии, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Во время сильного дождя в низменные точки Владивостока с косогоров практически молниеносно направляются потоки воды, и принять все объемы дождевых вод система одномоментно просто не может. Поэтому, чтобы обеспечить более быстрый спуск воды с дорог в этих местах, поднимаем решетки на сетях ливневой канализации. Это увеличивает площадь сбора и, соответственно, обеспечивает более быстрый ее спуск в систему водоотведения», – отметили сотрудники предприятия.

Перед ухудшением погоды дорожники подняли ливневые решетки на улицах города. По информации ЕДДС Владивостока, непогода, которая сохранится 4 августа, продолжится и 5 числа. «Комсомолка» уже писала о том, что в предстоящую субботу за 12 и менее часов в приморской столице выпадет до 50 миллиметров осадков. Дождь будет сопровождаться грозой и ветром до 20 метров в секунду.

Жителям города рекомендуют не выезжать за пределы Владивостока и отказаться от отдыха на побережье. Водителям стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять машины возле деревьев, подпорных стен и рекламных конструкций.

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