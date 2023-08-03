Хасанские пляжи «качают» в полтора раза больше, чем юго-восточное побережье Приморья

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон».

Отдыхающие в популярных бухтах Приморского края чаще выбирают общение через мессенджеры и социальные сети. Расслабленная пляжная атмосфера не располагает туристов пользоваться стандартными голосовыми звонками. Такие данные получили в МегаФоне, сравнив мобильную активность на территории мест отдыха в Хасанском и Партизанском районах, Находкинском городском округе и на Шаморе – самом протяженном песчаном пляже Владивостока.

Относительно прошлого купального сезона объем передачи данных на пляжах Приморского края вырос на 22%. За один месяц отдыхающие генерируют в сети МегаФона почти 250 тысяч гигабайт информации, этого достаточно, чтобы каждый житель Находки смог посмотреть на своем смартфоне фильм «Чебурашка» в качестве FullHD.

По данным оператора активнее всего туристы выходят в интернет в Хасанском районе. Пользовательский трафик из гостиничного комплекса в Славянке, на пляже Золотые пески и других популярных летних локациях выше в 1,5 раза, чем на пляжах юго-восточного побережья и в 38 раз, чем на берегу бухты Лазурная.

Среднестатистический приморский турист в свой досуг на берегу моря обязательно включает просмотры видео в TikTok или на Youtube. Большей частью своих фото и видео он делится с друзьями и близкими через мессенджеры Whatsapp и Telegram.

Основную часть отдыхающих на пляжах Приморского края составляют его жители, но регион является популярным летним направлением и для соседей. Свыше 50% дальневосточных туристов приезжает сюда из Хабаровского края, 30% – это жители Сахалина, Якутии и Амурской области. Нечастые гости в Приморье – жители Магадана и Чукотки, они составляют только 2% в туристическом потоке из макрорегиона.

Вместе с тем наибольший туристический трафик в регион фиксируется из Москвы и Московской области. Желающих преодолеть более 9 тысяч километров и увидеть красоты приморского побережья в полтора раза больше, чем туристов из соседнего Хабаровского края.

«В Приморском крае растет мобильный трафик в популярных туристических локациях в том числе благодаря развитию современной связи стандарта LTE. В этом году мы продолжаем модернизацию сети в местах отдыха жителей и гостей региона – увеличили покрытие 4G в бухте Алеут, расширили транспортный канал в поселке Преображение. Таким образом мы делаем отдых в Приморье более удобным и безопасным. Уезжая от дома на сотни и тысячи километров, абоненты могут пользоваться привычными цифровыми сервисами и оставаться на связи со своими родными и близкими», – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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