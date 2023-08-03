В столице Приморья водитель автобуса поплатился за нарушение ПДД

Произошло все на Тополиной аллее. Фото: принтскрин видео.

В приморской столице пешеход решил наказать водителя автобуса. Что произошло между мужчинами – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Видео с дракой появилось в социальных сетях. На кадрах агрессивный приморец размахивает кулаками и со всей силы бьет водителя автобуса, который сидит в салоне и пытается защититься. Произошло все на Тополиной аллее в районе Башидзе, 14.

Как оказалось, водитель не уступил дорогу пешеходу и хотел проскочить по «зебре». Это не понравилось мужчине, и он решил наказать своего обидчика. Отметим, что водитель нарушил ПДД по статье 12.18 КоАП РФ, за что ему грозит штраф от 1500 до 2000 рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, как водитель такси устроил драку с пассажиром. Причина конфликта неизвестна, остановить кровавую бойню смогла девушка заказчика машины.

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