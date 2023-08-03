Во Владивостоке на одном из перекрестков изменится схема движения

Новую схему движения планируют ввести уже в конце сентября. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке изменится схема движения на перекрестке улиц Спортивной и Фадеева. Работы здесь уже вовсю идут. Также появится новый тротуар, разделительная полоса и выделенный треугольник безопасности. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

В планах на месте хаотично запаркованной площади организовать понятную схему движения с разделением встречных потоков автомобилей. В ЦОДД рассказали, что после ввода новой схемы появится возможность повернуть с улицы Спортивной на Фадеева без необходимости двигаться в объезд по кругу.

«Предусмотрены две разворотные полосы – по крайней левой водители смогут развернуться в сторону площади Луговой, в крайнюю правую перестроятся водители, которым необходимо проехать в прямом направлении – на Фадеева. Движение здесь будет регулироваться светофором, разрешающий сигнал будет включаться вместе с включением пешеходной фазы на регулируемом переходе через Спортивную», – отметили в ЦОДД.

В районе Спортивной, 10 появятся парковочные места, а выделенные участки дороги, служащие для разделения транспортных потоков, благоустроят. Подрядчик уже начал работы.

Новую схему движения планируют ввести уже в конце сентября, сразу же после завершения работ по реконструкции дороги.

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