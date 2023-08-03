Осторожно, лиса: на острове Русский установили новые дорожные знаки

Знаки «Лисы» установили на Университетском проспекте и на дороге, ведущей в поселок Канал. Фото: Администрация Владивостока

Утром 3 августа специалисты МБУ «Содержание городских территорий» смонтировали на острове русский новые дорожные знаки «Лисы». Водителям стоит быть внимательными и осторожными, чтобы не покалечить рыжих друзей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Знаки «Лисы» установили на Университетском проспекте и на дороге, ведущей в поселок Канал. В зоне их действия необходимо быть внимательными и осторожными, а также соблюдать скоростной режим.

«В ПДД есть знак 1.27 «Дикие животные», однако мы посчитали нецелесообразным устанавливать их на острове, где основные обитатели дикой природы – это лисы. Поэтому было решено разработать и установить знаки «Лисы». Их установили на участках, где фиксируется частый выход этих животных дорогу. Просим автомобилистов быть внимательными и снижать скорость при движении на участках, обозначенных данными знаками», – рассказали в городском управлении дорог.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что недавно на острове нашли сбитого лиса. Чтобы спасти бедное животное, пришлось везти его в клинику. Оказалось, что вернуться домой, в лес, оно уже не сможет. Новые знаки помогут предотвратить подобные случаи.

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