Более 600 жителей Приморья попались за ездой в нетрезвом виде

В 2023 году по вине пьяных водителей произошло 320 ДТП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года в Приморье обнаружили 2471 водителя, который сел за руль в алкогольном или наркотическом состоянии, 634 из них ранее уже привлекались к административной ответственности за такое же нарушение. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным приморской полиции, в этом году по вине пьяных водителей произошло 320 аварий, из-за которых погибли 24 человека, а 212 оказались ранены. 600 автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование.

С начала года сотрудники ведомства завели 600 уголовных на приморцев, которые садились за руль в нетрезвом виде, под суд пошли 85 человек и в качестве наказания получили лишение свободы.

Стоит отметить, что за езду в нетрезвом виде выписывают штраф в размере в 30 тысяч рублей и на два года лишают водительских прав. При повторном нарушении сумма выплаты увеличивается до 300 тысяч либо же можно получить лишение свободы на срок до двух лет.

В департаменте по координации правоохранительной деятельности края добавили, что в Приморье ликвидируют очаги аварийности на дорогах, устанавливают новые светофоры, леера и делают многое другое, чтобы улучшить безопасность движения на трассах.

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