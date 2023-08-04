Оставил лежать на дороге: во Владивостоке водитель мопеда бросил пострадавшего подростка

Схема ДТП. Фото: ГИБДД Приморья.

В пятницу, 4 августа, во Владивостоке в районе улицы Фадеева, мопедист устроил аварию, в результате которой пострадал 17-летний подросток, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГИБДД по городу Владивостоку.

Два парня ехали на мопеде по Фадеева. В какой-то момент они попали в дорожную яму, и пассажир вылетел с сидения. Водитель, испугавшись, бросил товарища и уехал. Когда на место происшествия приехали полицейские, выяснилось, что пострадавшему всего 17 лет. От сильного удара он получил закрытый перелом средней трети правой большеберцовой кости.

Теперь второго мопедиста ищут. Ему грозит штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке перед кондитерским магазином мопед залетел под джип.

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