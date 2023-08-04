Рассказываем, для кого на три дня перекроют движение по мосту в Кипарисово

О перекрытии трассы рассказали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморские водители в панике. В автомобильных чатах распространяется информации о перекрытии моста в районе Кипарисово 4 августа. Однако ограничения движения коснутся не всех автомобилей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», с 4 августа действительного ограничат движение на участке трассы А-370 «Уссури». Запрет будет действовать еженедельно с пятницы по воскресенье с 10:00 до 20:00 и продлится он до 3 сентября. Однако в ведомстве отметили, что данная мера касается только большегрузов.

«В настоящее время интенсивность потока транспорта на участке реконструкции достигает 35 тыс. автомобилей в сутки, при этом движение осуществляется по двум полосам из четырех. Данная мера позволит минимизировать затруднения проезда на период летнего сезона», – добавили в пресс-службе ведомства.

С полным графиком ограничений можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на месте строительства путепровода в Кипарисово. Завершились работы по возведению первой опоры, на второй установили и забетонировал ригель.

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