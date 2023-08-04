МТС ускорила интернет в туристическом «сердце» Уссурийска

Фото: Сергей ФЛОРЕНЦЕВ (снимок предоставлен ПАО «МТС» с сайта lori.ru).

В центре Уссурийска расположены основные места притяжения горожан и туристов –Центральная площадь, кафе и рестораны, парк ДОРА. Именно на территории парка находится одна из исторических достопримечательностей города – 800-летняя каменная черепаха эпохи чжурчжэней, известная как «биси». По мнению историков, черепаха связана с Пусянем Ваньну – чжурчжэньским полководцем, правителем государства Восточное Ся.

Высокоскоростной мобильный интернет позволит жителям и гостям города комфортно пользоваться всеми современными сервисами цифровой экосистемы МТС во время прогулок в парке: делиться фото и видео в социальных сетях, общаться с близкими, смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатре KION и читать книги в электронной библиотеке «Строки».

«С помощью аналитики Big Data МТС мы фиксируем растущие цифровые потребности и проводим работы по увеличению скорости мобильной сети в Уссурийске, чтобы жители и гости города всегда оставались на связи с близкими и друзьями. В Уссурийске активно развивается туризм – этно-парк «Изумрудная долина», лотосовые озера и исторические достопримечательности ежегодно привлекают многочисленных гостей со всего Дальнего Востока. Наличие цифровых сервисов в популярных местах отдыха повышает туристическую привлекательность города и позволяет делать отдых более комфортным и безопасным», – отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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