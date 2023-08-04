Большая работа над возведением нового мира: как Приморье берет курс на Восток

Приморский край. Фото: Вадим ПОПОВ

Приморский край заявляет о себе, как о важной точке логистики, также у региона появилось достаточно акцентов для роста, начиная от экономического развития и заканчивая туристической отраслью. После того как президент России Владимир Путин объявил «Курс на Восток», в крае еще активнее принялись за развитие инфраструктуры, строительства, туризма и многих других сфер.

Олег Кожемяко уже отмечал, что руководством страны и краевым правительством проведена масштабная работа по подготовке законодательной и материально-технической базы для развития сотрудничества со странами АТР и популяризации Приморского края. Яркий этому пример – Восточный экономический форум, который проходит ежегодно с 2015 года.

«Идет большая работа над возведением нового мира. И ее смысл не в том, чтобы адаптироваться к текущим условиям. Основная цель – вывести нашу экономику на новый уровень. И у Приморья здесь – ключевая роль», – отметил губернатор.

По статистике минэкономразвития, только за первый квартал 2023 года импорт вырос на 24,2%, а экспорт – на 22,6%, по сравнению с предыдущими показателями. Также губернатор Олег Кожемяко отметил, что за 2022 год внешнеторговый оборот вырос до 13 миллиардов долларов. Это 122%, плюс 122 страны-партнера.

Добавим, что по поручению президента совместно с федеральными органами власти правительства работают над программой, которая позволит ускорить развитие региона и увеличить грузооборот в два раза за счет импорта грузов в контейнерах.

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