Молодежь открывает новые направления заграничного отдыха

Число российских студентов, которые на каникулах отправились отдыхать в зарубежные страны, выросло почти в три раза. Фото: Мария ЛЕНЦ

Число российских студентов, которые на каникулах отправились отдыхать в зарубежные страны, выросло почти в три раза по сравнению с летом прошлого года. Наряду с Узбекистаном, Индией и Турцией молодежь демонстрирует интерес и к новым направлениям, таким как Оман. К этим выводам пришли специалисты Yota, которые проанализировали данные роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет.

Рост выездного туризма фиксируется и в целом по стране – россияне стали отдыхать за границей в 2,2 раза чаще. Однако доля путешествующих студентов растет особенно активно – втрое по сравнению с летом 2022 года. При этом юноши путешествуют в 1,3 раза чаще девушек.

Самым популярным туристическим направлением у молодежи этим летом оказался Узбекистан. Кроме того, в топ-5 стран вошли Индия, Турция, Китай и Абхазия. Женская аудитория также высоко ценит отдых в ОАЭ – страна занимает четвертое место в списке ее предпочтений, в то время как у мужчин Эмираты оказались лишь на восьмой строчке.

Как выяснили специалисты Yota, молодежь активно открывает и новые направления заграничного отдыха. Этим летом взрывной рост числа туристических поездок демонстрируют Оман, Бахрейн и Иран.

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