Пожарные потушили вспыхнувший автомобиль во Владивостоке

Авто превратилось в расплавленный кусок железа. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ночью пятницы, 4 августа, во Владивостоке на улице Русская загорелась машина. Пламя грозилось вот-вот перекинуться на другие припаркованные авто, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Приморскому краю.

На место происшествия отправились пятеро пожарных и одна единица техники. Они примчались спустя 5 минут. Когда спасатели приехали, автомобиль уже было не спасти. Пожарным оставалось только потушить огонь, чтобы не дать ему перекинуться на жилые здания, находящиеся неподалеку, а также на другие автомобили.

В результате пожара никто не пострадал, а его причина пока неизвестна. Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке, на улице Борисенко, сгорели две машины после того, как невменяемая местная жительница облила их бензином и подожгла.

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