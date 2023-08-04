В Ливадии жители вытащили из моря тонущую женщину с помощью жилета и веревки

Женщине, оказавшейся в ловушке, кинули спасательный жилет с веревкой, за который она ухватилась. Фото: принтскрин видео.

В Ливадии неравнодушные отдыхающие спасли женщину, которая тонула в море. Очевидцы поделились видео спасения в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Отдыхающие рассказали, что женщина начала тонуть из-за подводных течений. Они настолько сильные, что сбивают человека с ног. Выбраться из воды самостоятельно трудно. Женщине, оказавшейся в ловушке, кинули спасательный жилет с веревкой, за который она ухватилась. Несколько мужчин вытянули ее на берег.

Теперь опасный участок с сильным течением огородили сигнальной лентой, чтобы никто не пострадал. Специалисты также настоятельно не рекомендуют купаться в период штормового предупреждения, которое действует в Приморье.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в бухте Щитовой мужчина спас тонущего в море ребенка – и это при том, что изначально он помчался на помощь другому человеку.

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