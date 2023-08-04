Прокуратура проверяет ДТП с участием пассажирского автобуса

Прокуратура организовала проверку, после которой даст оценку исполнению требований законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке прокуратура Первомайского района проверяет случившееся ДТП с участием пассажирского автобуса, который превышал скорость и не вписался в поворот. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пятницу, 4 августа, во Владивостоке на улице Калинина маршрутный автобус № 5 вылетел на тротуар. 32-летний водитель не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в нежилое здание. Никто из пассажиров и пешеходов не пострадал.

Теперь прокуратура организовала проверку, после которой даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки пассажиров, полноте прохождения предрейсового осмотра как транспортного средства, так и освидетельствования водителя.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что видео случившегося быстро попало в соцсети. В комментариях нашлись очевидцы аварии, которые рассказали, что водитель автобуса № 5 прилично превысил скорость.

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