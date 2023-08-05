Пассажир и водитель общественного транспорта не нашли компромисс. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Конфликты пассажиров и водителей в приморской столице отнюдь не редкость. Ну в этот раз спор с перевозчиком оказался весьма необычным – по поводу соблюдения морально-этических норм и внешнего вида. Дело в том, что мужчина в возрасте попытался зайти в салон автобуса с расстегнутыми пуговицами на рубашке, духота в городе у моря дает о себе знать. Однако подобный дресс-код водителя не устроил, подробнее – в материале «КП-Владивосток».

История развернулась накануне на Второй Речке. Заступиться за пассажира попытался очевидец, предусмотрительно включив камеру мобильного телефона. Мало ли что, вдруг очередная драка.

«На «Парке Победы» водитель автобуса выгнал пассажира-мужчину, под предлогом, что у него расстегнуты пуговицы на рубашке. Правильно ли это»? – отмечено паблике района.

Жители города в мнениях разошлись. Одни уверены, водитель сделал корректное замечание и пассажиры не должны трясти телесами в общественном транспорте. Другие же утверждают, что перевозчик нарушает закон, мужчина не голый и вполне имеет право передвигаться в таком виде. Ну тут действительно вопрос морали и воспитания каждого человека.

Стоит отметить, что водитель автобуса без криков объяснил свою позицию. Да и к достоинствам очевидца можно отнести отсутствие нецензурной брани. А вот пассажир все же не сдержался, отправив перевозчика командовать в кишлак. Уладить конфликт до конца не удалось. Мужчина, который уже, видимо, из принципа не стал застегивать рубашку, так и остался сидеть на остановке в ожидании менее требовательного водителя.

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