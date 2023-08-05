«Морда всмятку, аккум на дороге»: серьезная авария во время дождя случилась в приморской столице

Машины получили серьезные повреждения. Фото: Ярослав ЮРИН

Три автомобиля не поделили проезд на улице Бородинская во Владивостоке. ДТП произошло в пятницу вечером на повороте к военной части и новому ЖК «Изумрудный». В подробностях аварии еще предстоит разобраться специалистам.

Судя по серьзным повреждениям машин, скорость была приличной. У малолитражки, стоящей чуть дальше от двух других участников происшествия, сильно пострадала передняя часть кузова – бампер, капот, да и все, что под ним. От удара на дорогу вылетел аккумулятор. Словом, ремонт предстоит затратный. Своим ходом автомибиль явно не смог покинуть место аварии, не исключено, что помощь эвакуатора также понадобилась еще одному участнику – Honda Fit.

Информация о том, кто спровоцировал ДТП, а также о пострадавших, сейчас выясняется. Отметим, вечером как раз прошел дождь, дорога была мокрая. На момент видеосъемки полиции и скорой на месте не было.

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