Вторая победа на черноморском побережье: приморский «Адмирал» обыграл сборную России

«Моряки» выстояли, одержали победу со счетом и поднялись на первое место турнирной таблицы. Фото: ХК «Адмирал»

В субботу, 5 августа, «Адмирал» провел второй матч на турнире в Сочи. Команда Тамбиева встретилась со сборной России U23. «Моряки» выстояли, одержали победу со счетом и поднялись на первое место турнирной таблицы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В составе перед матчем приморцев вновь появились легионеры Граовац и Фьеоре. Компанию канадцам составил Варфоломеев, их тройка появилась третьей на льду. В остальном состав повторял, тот который был заявлен на прошлую игру.

Игра прошла с переменным успехом, на перерыв лидерами «Адмирал» не ушел. На старте второго периода команды по разу нарушили правила. После этого действовали дисциплинировано, что позволило «морякам» вернуть свой ритм игры и завладеть инициативой

«В оставшееся время «моряки» контролировали игру, а молодежь действовала с азартом, но это ей не помогло отквитать шайбу. За две минуты сборная сняла вратаря. Через сорок секунд на лавку штрафников отправился Паутов, а матч продолжился в формате «четыре на шесть». «Моряки» в итоге выиграли со счетом 2:1», – рассказали в пресс-службе команды «Адмирал».

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