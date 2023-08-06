Следующая неделя в Приморья снова начнется с ливней

о Владивостоке интенсивность дождя будет колебаться от небольшого до сильного. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики из «Примпогоды» рассказали, что жителей края вновь ожидают дожди на следующей неделе. Регион останется в зоне влияния фронтальных разделов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Вдоль восточного побережья будет вторгаться холодный гребень антициклона с Охотского моря, который обострит эти фронты. В разных районах края вновь временами будут идти дожди различной интенсивности с грозами», – добавили синоптики.

Минимальные температуры ожидаются в пределах +10…+18 °C, максимальные +21…+27 °C, на востоке местами +14…+20 °C. Во Владивостоке интенсивность дождя будет колебаться от небольшого до сильного. В ночные часы температура воздуха +18…+21 °C, днем +21…+25 °C.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что 5-6 августа Примгидромет объявил новое штормовое предупреждения. Разгул стихии синоптики прогнозируют в субботу.

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