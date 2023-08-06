Во Владивостоке изменилась схема движения автобуса №14

Автобус вернется к прежней схеме движения приблизительно 20 августа. Фото: Администрация Владивостока

В мэрии рассказали о том, что скоро изменится схема движения автобуса №14 «Нейбута, 137 – площадь Луговая». Это связано с прокладкой теплотрассы в микрорайоне «Зеленый Бульвар». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в управлении транспорта городской администрации, автобус следует до перекрытия на улице Гамзатова. Автобус вернется к прежней схеме движения приблизительно 20 августа. До этого времени жителей просят отнестись с пониманием.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке изменится схема движения на перекрестке улиц Спортивной и Фадеева. Работы здесь уже вовсю идут. Также появятся новый тротуар, разделительная полоса и выделенный треугольник безопасности. В планах на месте хаотично запаркованной площади организовать понятную схему движения с разделением встречных потоков автомобилей.

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