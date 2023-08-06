Во Владивостоке промыли почти 200 метров ливневых канализаций

Специалисты работали на улице Анны Щетининой, 34, Кирова, 68, 2-ой Поселковой, 28 и Иртышской, 7. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке специалисты предприятия «Содержание городских территорий» промыли приблизительно 200 метров ливневых канализаций. Они также установили в некоторых местах новые люки и решетки. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию.

Специалисты работали на улице Анны Щетининой, 34, Кирова, 68, 2-ой Поселковой, 28 и Иртышской, 7. А новые люки и решетки установили Березовой, 8а, Маковского, 30в и Фадеева, 4. Их поменяли взамен пришедших в непригодность и пропавших. О наличии таковых можно сообщить специалистам напрямую, тогда их тоже заменят.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о том, чего жителям края ждать от приближающегося тайфуна KHANUN. Дожди лишь усилятся и распространятся на территорию всего региона.

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