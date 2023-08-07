Момент массового ДТП с перевернутым автомобилем во Владивостоке попал на видео

О ДТП рассказали в социальных сетях. Фото: telegram-канал @DPS_VL.

Минувшим днем в центре Владивостока произошла серьезная авария, из-за которой пострадали несколько человек. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О массовом ДТП рассказали в службе аварийных комиссаров «Автогарант». По предварительной информации, водитель Honda Fit с Дальпресса поворачивал направо, однако он не пропустил Lexus LX450d, который ехал на зеленый сигнал светофора со стороны Партизанского проспекта. От сильного удара машины отбросило на Toyota Probox, которая в итоге опрокинулась.

Пострадали три человека – водитель Toyota Probox и два пассажира Honda Fit.

Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о серьезной массовой аварии, которая произошла в приморской столице в ночь на 5 августа. На Бородинской три автомобиля не поделили проезд. Случилось все на повороте к военной части и новому ЖК «Изумрудный».

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