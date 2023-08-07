Во Владивостоке врачам, передававшим ритуальным агентам данные об умерших, избрали меру пресечения

Тематическая фотография. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке одному из сотрудников скорой помощи, который в обмен на взятку передавал данные об умерших, избрали меру пресечения. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о заведующем организационно-методического отдела скорой помощи. По версии следствия, с января 2021 года по июль 2023 года он получил от сотрудника ритуальной компании не менее 370 тысяч рублей. В обмен на эти деньги он должен был передать информацию об умерших, а именно данные личности, адреса и телефонные номера, с которых поступали обращения к медработникам.

Сотрудника скорой помощи обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя). По данной статье в качестве наказания штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

По решению суда приморец находится под домашним арестом.

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